Dinamo e Università di Sassari, accordo per gli ospiti internazionali al PalaSerradimigni

Sassari. La Dinamo Banco di Sardegna e l’Università di Sassari hanno stipulato un accordo dedicato agli studenti Erasmus ospiti in città. In occasione della stagione di Basketball Champions League, l’ottava continentale del club di via Roma, per le gare casalinghe gli studenti internazionali, giunti a Sassari da ogni parte del mondo per un periodo di studi sull’isola, potranno assistere alle gare di coppa in programma al PalaSerradimigni. Un accordo che si rinnova di stagione in stagione, in piena sinergia tra il club di via Roma, l’Università di Sassari e l’Ufficio relazioni internazionali con la mediazione dell’associazione Esn Erasmus Student Network, che apre le porte del PalaSerradimigni a ragazzi e ragazze che avranno il privilegio di vivere le sfide europee, in una prospettiva comune di crescita, condivisione e integrazione. A calcare il parquet di piazzale Segni formazioni provenienti da Lituania, Francia, Turchia, Belgio, Polonia, Israele e Spagna: saranno privilegiati gli studenti provenienti dalla stessa nazione della squadra ospite, anche se non costituirà un limite per gli studenti delle altre nazionalità.

Gli studenti Erasmus saranno ospiti del club a partire dal Game 1, in programma mercoledì 16 ottobre, alle 20.30 contro i lituani del BC Lietkabelis. Si prosegue il 30 ottobre con i belgi del Filou Oostende e il 13 novembre contro Sig Strasbourg. Il 3 dicembre sarà la volta del Maxi Manresa mentre il 18 dicembre la Dinamo sfida la squadra turca Turk Telekom Ankara. Il 15 gennaio 2020 a Sassari arrivano i polacchi del Polski Torun e il 28 gennaio, infine, gli israeliani dell’Unet Holon.

Gli studenti interessati dovranno contattare l’associazione Esn Sassari per poter prenotare i biglietti a condizioni agevolate.

