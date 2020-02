Dinamo, domenica la sfida con Trieste

Nell’Allianz Dome della città giuliana la quarta giornata di ritorno del campionato LBA. L’intervista all’assistant coach Edoardo Casalone

Sassari. Domani la Dinamo Banco di Sardegna sarà impegnata all’Allianz Dome di Trieste nella quarta giornata di ritorno del campionato LBA. Ico Ribichesu ha intervistato l’assistant coach Edoardo Casalone.

«Trieste è una squadra che ha cambiato diversi interpreti rispetto all’andata mettendo dentro due giocatori di assoluto livello come Ricky Hickman, pedina di grande esperienza in Eurolega, e Deron Washington che in passato è stato tra i migliori del nostro campionato. Non dobbiamo fermarci a guardare gli ultimi risultati, perché arrivano da tre sconfitte, ma alla crescita del loro gioco che è in grande evoluzione con l’inserimento di queste due nuove pedine. Nelle ultime sfide, penso a quella con Milano, non guardiamo al risultato ma alla prestazione che hanno portato in campo, quello che hanno prodotto. Sappiamo che andare a giocare a Trieste non è semplice, è un campo caldo, ci tengono a fare bene e hanno grande passione. È una società che ha fatto investimenti e merita di proseguire il campionato, quindi cercheranno di portare a casa i due punti in ogni modo. Noi abbiamo già cancellato la ottima prestazione con Holon e siamo pronti a concentrarci sulla partita di campionato dove vogliamo ritrovare la vittoria», ha ribadito Casalone nel corso del tradizione incontro con la stampa.

