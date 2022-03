Domenica sera (alle 18) la sfida con la neopromossa di lusso. Coach Piero Bucchi presenta la gara

Sassari. Coach Piero Bucchi presenta la sfida con Tortona di domenica sera alle 18 (biglietti in vendita con capienza fissata al 60%). Un confronto playoff tra una squadra in grande crescita come la Dinamo e una neopromossa di lusso che sta dimostrando tutto il suo valore (finalista di Coppa Italia e capace di battere qualunque squadra).

Ico Ribichesu

