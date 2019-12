Dinamo Academy in festa con i giocatori biancoblù

Venerdì pomeriggio insieme ai Giganti e ai guerrieri della Dinamo Lab. Special guest l’arcivescovo Gian Franco Saba

Sassari. Venerdì pomeriggio speciale al PalaSerradimigni per gli atleti della Dinamo Academy che hanno incontrato per i tradizionali auguri di Natale i giganti biancoblù. Presenti oltre duecento bambini, bambine, ragazzi e ragazze delle squadre giovanili maschili e femminili e del basket in carrozzina, alla festa animata dai simpatici elfi giocolieri aiutati per l’occasione dal capitano Jack Devecchi e da Miro Bilan.

A fare gli onori di casa e salutare per primo i futuri campioni biancoblù è il presidente Stefano Sardara: «Benvenuti a tutti, è sempre bello essere qua con i bambini, siete il nostro futuro e ci danno l’energia per andare avanti. Sono i nostri prossimi giocatori, tifosi e concittadini quindi dobbiamo fare tanto e bene per loro. Voglio dare un benvenuto speciale agli ultimi arrivati in casa Dinamo, le ragazze». Il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese fa gli auguri a tutto il settore giovanile: «Lo spettacolo prima ancora della partita di domenica lo vediamo stasera qui con voi, il basket è uno sport bello ma tutti questi ragazzi riuniti sono ancora più belli. Tanti auguri ragazzi!». Special guest della serata monsignor Gian Franco Saba, arcivescovo di Sassari: «Buonasera a tutti. Desidero ringraziare il presidente Sardara per il bel lavoro di squadra che porta avanti e per questo momento di scambio di auguri. Il mio è un grande apprezzamento verso la Dinamo, sia per i piccoli atleti che per la squadra dei più grandi. Il mio augurio è che ciascuno di voi trovi il proprio posto giusto nella squadra della vita».

Prima delle foto e degli autografi finali la presentazione di tutte le squadre a partire dai gruppi minibasket: Esordienti, Aquilotti, Scoiattoli, Libellule, Pulcini e Paperine Micro allenati da Nicola Bonsignori, Emanuele Rotondo, Pietro Sanna, Andrea Mulas, Denise Mela, Andrea Peragallo. Si prosegue con il settore giovanile maschile: l’Under 13 dei coach Pilia e Serra, l’Under 13 Torres dei coach Nieddu e Atzori, l’Under 14 dei coach Zucca e Poddighe, l’Under 15 dei coach Zucca e Poddighe, l’Under 16 dei coach Bisin e Carlini, l’Under 18 Dinamo allenata da Pietro e Antonio Carlini, l’Under 18 Torres di coach Vidili, l’Under 14 e l’under 16 Dinamo Academy di coach Paolo Merella, l’Under 15 Dinamo Academy di coach Anselmi. Le squadre del settore femminile Sant’Orsola Dinamo Academy: la serie B allenata da Andrea Vasconi e Alessandro Anselmi, l’Under 18 di coach Anselmi, l’Under 16 di coach Nico, l’Under 13 di coach Laura Carta e infine la Dinamo Lab allenati da Tore Cherchi e Lamine Sene e i Mini Lab allenati da Cosimo Caiazzo. Per tutti i presenti in dono i panettoni offerti dallo sponsor Conad.

