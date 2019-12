Dimensionamento scolastico a Sassari, non cambia nulla per plessi e alunni al Monte Rosello

Intervento in Consiglio comunale dell’assessora alla Pubblica Istruzione Rosanna Arru. «Con la nostra soluzione avremo solo un dirigente in meno»

Sassari. Per bambini e genitori non cambierà nulla. «In questa soluzione solo un dirigente perderà il posto». Nessun allarme per le scuole dell’Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso, che dal prossimo anno scolastico perderà l’autonomia e sarà accorpato al Monte Rosello Alto. Lo ha ribadito giovedì pomeriggio in Consiglio comunale l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Rosanna Arru, che nella mattina dello stessa giornata aveva illustrato alla V Commissione permanente il nuovo dimensionamento scolastico comunale a Sassari. «Nella delibera che abbiamo approvato in Giunta, Monte Rosello Basso amministrativamente restituisce via Baldedda al Monte Rosello Alto. Le scuole del Sacro Cuore vanno con l’Istituto Comprensivo San Donato, che nel centro storico ha solo San Donato, mentre gli altri plessi sono a Santa Maria e a Carbonazzi. E infatti via Forlanini passa in un territorio più coerente, all’Istituto Comprensivo di San Giuseppe», ha spiegato Rosanna Arru. I vantaggi con questa rilettura della distribuzione delle direzioni sono chiari: verranno mantenuti otto comprensivi e lo saranno in sicurezza per i prossimi anni. «Ci attestiamo sui mille o 1200 alunni per comprensivo. E abbiamo così una ridefinizione sul territorio più coerente rispetto ai quartieri. San Donato è un comprensivo baluardo in città, sta iscrivendo presenze etniche, con Monte Rosello Basso troviamo una rivitalizzazione sociale. Se lasciamo tutto come sta perdiamo un dirigente e un direttore amministrativo. In questa soluzione solo un dirigente perde il posto, ma non perdiamo un direttore amministrativo, perché quello a Monte Rosello Basso è in distacco dal Provveditorato. I bambini continueranno ad andare dove andavano, i docenti resteranno dove insegnavano. Paga pegno solo un dirigente scolastico», ha concluso l’assessora.

