Dantedì, giovedì celebrazioni per i settecento anni dalla morte del sommo poeta

Per la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri la Direzione regionale Musei Sardegna organizza una serie di eventi digitali

Sassari. Il 2021 è l’anno di Dante. Il 25 marzo, data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, viene ricordato in tutta Italia e nel mondo il genio di Dante. Per celebrare i Settecento anni dalla morte del Sommo Poeta, uno dei simboli più importanti e riconosciuti della cultura italiana, i musei della Direzione regionale Musei Sardegna organizzano una serie di eventi digitali che saranno fruibili sulle piattaforme delle pagine social dedicate all’evento da ogni museo.

Ecco nel dettaglio tutte le iniziative in programma:

Musei Garibaldini di Caprera. L’accostamento tra Giuseppe Garibaldi, eroe dell’Unità Nazionale, e Dante Alighieri, simbolo stesso di unità del Paese, certifica il legame con le celebrazioni dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. Il 17 marzo, ricorrenza del 160° anniversario dell’Unità d’Italia, a Caprera sono iniziati i festeggiamenti e la data non è certo casuale. Attraverso la proposta di contenuti digitali, verrà ricordato Dante e il suo sogno di unità patriottica finalmente raggiunto. I Musei Garibaldini, inoltre, attingeranno dal fondo librario del Compendio Garibaldino per rendere visibile un’edizione molto preziosa della Divina Commedia datata 1869, appartenuta a Giuseppe Garibaldi. Il volume è arricchito da centinaia di stampe in bianco e nero, eseguite da uno dei più celebri artisti e incisori francesi dell’Ottocento: Gustave Doré. Inoltre, verranno mostrati attraverso immagini e video, alcuni testi dedicati al Sommo Poeta, scritti da studiosi, contemporanei dell’Eroe, che gliene fecero dono inviandone copia sull’isola Nella Casa Bianca è inoltre esposto un dipinto che rappresenta un episodio del Purgatorio dantesco con Virgilio, Dante e Catone l’Uticense nella spiaggia dell’antipurgatorio; l’autore, Antonio Bottazzi, lo donò a Garibaldi nel 1863. E lungo tutto il percorso di visita, verranno esposti i testi scritti dagli studiosi di Dante. Nella camera di morte di Garibaldi, accanto al letto, troverà posto la Divina Commedia di Gustave Doré. La mostra “Dante a Caprera”, inizierà in modalità virtuale il 25 marzo 2021, giorno del Dantedì, e sarà visitabile, presumibilmente, fino a settembre 2021.

Museo archeologico Sanna di Sassari. In occasione della giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, il Museo archeologico Sanna di Sassari propone una iniziativa digitale nei propri canali social che consisterà nell’accostare uno dei reperti della collezione ad alcuni versi del Canto VIII del Paradiso.

Museo archeologico Giorgio Asproni di Nuoro. L’evento digitale organizzato dal Museo dal titolo Dantedì. Dante e la Sardegna nella Divina Commedia, si focalizza sulle citazioni presenti nella Divina Commedia dedicate alla Sardegna e ai diversi personaggi sardi presenti nell’opera dantesca.

Pinacoteca Nazionale di Sassari. Nella settimana dal 22 al 25 marzo, con un’iniziativa dal titolo Dai versi alle opere – Dantedì 2021 verranno pubblicati una serie di post sulle piattaforme social che vedranno affiancati i versi del sommo poeta alle meravigliose opere della collezione permanente. Giovedì 25 marzo, come evento digitale conclusivo, verrà realizzato un breve video che raccoglierà i post condivisi durante la settimana.

Mi piace: Mi piace Caricamento...