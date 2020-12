Dall’Aou di Sassari video tutorial per l’accompagnamento alla nascita

Realizzati dalle ostetriche della struttura di Ginecologia e Ostetricia per le mamme che, a causa del Covid, non possono seguire i corsi di preparazione al parto in presenza

Sassari. Quattordici video tutorial perché le donne in attesa di partorire non si sentano sole e possano arrivare al parto con tutte le informazioni utili. Lo scopo, infatti, è quello di garantire supporto, informazione e orientamento alle neo e future mamme che, a causa dell’emergenza pandemica, non possono più usufruire dei tradizionali incontri di accompagnamento alla nascita.

L’iniziativa vede la collaborazione della struttura complessa di Ginecologia e Ostetricia, del Dipartimento delle professioni sanitarie, del progetto Fiocchi in Ospedale in partenariato con Save the children e l’Uisp comitato territoriale di Sassari. I video sono tutti prodotti “in casa”, grazie alla professionalità e all’inventiva delle stesse ostetriche protagoniste dei filmati. I temi trattati vanno dall’alimentazione in gravidanza all’attività fisica, dalla gestione del dolore al massaggio, dall’ingresso in reparto al ritorno a casa.

Una iniziativa che ha un duplice spirito. «Da una parte vogliamo fornire alla donne in gravidanza consigli e conoscenze, semplici a prima vista ma importanti – dice il direttore della struttura di Ostetricia e Ginecologia professor Salvatore Dessole –. Dall’altra con questi video-manuali potranno acquisire quelle conoscenze che con le restrizioni non è possibile dare loro in presenza».

In questo lungo periodo di emergenza Covid, infatti, le donne arrivano al ricovero e vivono il parto e il puerperio senza aver ricevuto tutte le informazioni di cui hanno bisogno. «Si tratta di nozioni importantissime – afferma Nunzia Pinna, dirigente dell’Area assistenza ostetrica – che possono far vivere alla donna questa fase della vita in maniera consapevole e con meno ansia. Per questo è importante non lasciarle sole e il nostro progetto può rappresentare per molte di loro una preziosa fonte di informazione».

E i filmati diventano un vero e proprio supporto per garantire alle donne un percorso di accompagnamento alla nascita a distanza. «Questi semplici video – aggiunge Maria Tanda di Fiocchi in ospedale – sono organizzati perché le donne non si sentano sole. Le ostetriche, poi, hanno messo in campo le loro competenze con l’obiettivo di mettere a proprio agio le donne».

I primi otto video sono stati già caricati sul profilo Youtube dell’Aou di Sassari e inseriti in una pagina dedicata del sito web dell’Azienda di viale San Pietro. Nei prossimi giorni saranno disponibili anche gli ultimi video-manuali.

Alimentazione: https://youtu.be/7JmtZRJlmYQ

Attività fisica: https://youtu.be/ugulB9wglXk

Gravidanza e sessualità: https://youtu.be/SVdx77VobSs

Cosa metto in valigia: https://youtu.be/opc5MCmsPuo

Il massaggio: https://youtu.be/s2mU7y2qsAw

Il dolore e la sua gestione: https://youtu.be/nRc0ivFDoJc

L’allattamento: https://youtu.be/qUvYb-CGq7o

Il baby blues: https://youtu.be/AfV75GxPfDM

Intanto, sono già disponibili i video sull’alimentazione in gravidanza con i consigli dell’ostetrica Elisa Solinas, sull’attività fisica in gravidanza con i consigli di Eleonora Soro, sulla gravidanza e sessualità di Tonina Sanna, su cosa mettere in valigia prima di andare in ospedale di Elisabetta Cocco, sul massaggio con i consigli dell’ostetrica Natascia Trucchetti. Il dolore e la sua gestione sarà trattato dall’ostetrica Chiara Mirabella. Dell’allattamento ne parlerà l’ostetrica Paola Lubinu, baby blues quindi del l’ostetrica Maria Grazia Torru.

A breve saranno disponibili i video sulla cura del perineo di Elisabetta Sanna, sui prodromi di Antonella Virgilio, sul travaglio di Gianfranca Fiori, sul movimento in travaglio di Elisa Lutzoni, sul ritorno a casa di Rita Canu e sulla nascita di Antonella Bitti. Alla realizzazione dei video hanno partecipato anche la coordinatrice ostetriche Fausta Pileri quindi per la regia e le riprese l’ostetrica Paola Lubinu, per il montaggio l’ostetrica Chiara Mirabella e per il supporto grafico Elisa Dachena.

