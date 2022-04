Dal 5 maggio ritorna Un’Isola In Rete

La XII edizione del Festival Internazionale di promozione del libro e della lettura Castelsardo, Sennori, Sassari, Alghero, Ajaccio, Nuchis

Sassari. Il Festival Internazionale di promozione del libro e della lettura Un’Isola In Rete si svolge dal 2011 nel nord Sardegna, l’edizione 2022 sarà la XII. Nel corso delle sue 11 edizioni il festival si è attestato come uno dei più importanti eventi culturali della Sardegna. Ogni edizione a tema si articola in 50 appuntamenti comprendenti oltre 40 presentazioni di libro, 2 scuole di formazione, concerti e spettacoli. Negli ultimi anni sono stati presenti i vincitori dei più prestigiosi premi letterari italiani (Campiello, Strega) e diversi autori esteri (Usa e Francia in particolare). Il festival ha svolto le proprie iniziative anche al di fuori del territorio regionale in città quali Ajaccio, Parigi, Roma e Milano. Da due anni ha stipulato un accordo ufficiale di partnership con il festival Racines de Ciel di Ajaccio.

L’edizione 2022 presentata dagli organizzatori nel corso di una conferenza stampa insieme alla vicepresidente della Camera di Commercio Maria Amelia Lai, ai vicesindaci di Castelsardo e Sennori, Roberto Fiori ed Elena Cornalis si svolgerà da maggio a luglio con il coinvolgimento di scuole e biblioteche e vedrà i suoi momenti culminanti in tre serate di spettacolo dal vivo dove la musica e la danza saranno protagoniste insieme ai libri.

I protagonisti principali del festival sono i libri, sia di carta che digitali, per diverse età e di diversi generi, presentati attraverso incontri con l’autore, talk show, rappresentazioni teatrali, mostre e concerti, il tutto in diretta live tweeting, facebook e Radio Podcast. Ogni edizione ha un tema, narrato da vari punti di vista con l’obbiettivo di coglierne le sfaccettature e gli aspetti che la letteratura, nelle sue diverse forme, racconta. Nelle ultime edizioni si è parlato di Dimora, Metafora, Relazione, Mito. Il tema del 2022 è il Corpo.

A Castelsardo la maggior parte degli appuntamenti si svolgono presso il Castello dei Doria: presso l’archivio storico e biblioteca comunale, splendido palazzo d’epoca recentemente ristrutturato, e le serate finali dell’8 e 9 luglio nella Terrazza della Sala XI del Castello dei Doria.

A Sennori, oltre alla biblioteca comunale, il principale punto di interesse è costituito dalla splendida e scenografica Ex Cava di Tufo.

Tra i protagonisti del Festival di quest’anno saranno presenti: Massimo Onofri, Eva Cantarella, Roberto Carnero, Piero Boitani, Luca Doninelli, Davide Rondoni, Antonio Riccardi, Massimo Donà, Massimo Adinolfi, Giulio Ferroni, Franco Cordelli, Mario Lentano, Michele Napolitano, Cristian Mannu, Jonathan Bazzi, Daniele Mencarelli, Mario Capanna, Mario Baudino, Renzo Paris, Angela Bubba, Chiara Moscardelli.

I partner dell’evento sono: Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Castelsardo, Comune di Sennori, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Sassari (Salude & Trigu).

Contatti: info@unisolainrete.it, www.unisolainrete.it

