Dal 15 al 17 luglio ritorna il Piccolo festival del Cantautore

Sarà assegnato il Premio A. Squarciagola. Collaborazione con la cooperativa Le Ragazze Terribili e il patrocinio del Comune di Sassari

Sassari. Sono i 12 finalisti del Piccolo festival del Cantautore & Premio A. Squarciagola, manifestazione giunta alla sua quinta edizione in programma a Sassari, in piazza Nazario Sauro, il 15 16 e 17 luglio a partire dalle 21: Edwige, Stefano Cossiga, Daniela Pinna, Giacomo Deiana, Emanuele Pintus, il duo Ealus, Licia Svein, Vargas, Futta, Bandito, Davide Casu, Frank Fais.

Valorizzare la creatività, la qualità, l’estro e l’intuizione artistica, alimentare di entusiasmo e contenuti il motore della cultura, dare voce e spazio a chi ha qualcosa di bello da dire e da suonare. E da cantare. Questi i presupposti su cui poggia l’idea di Luca Usai (cantautore, musicista e presidente dell’Associazione culturale Archè) realizzata in collaborazione con la cooperativa Le Ragazze Terribili, patrocinata dal Comune di Sassari e già vincitrice del bando “Premi e Concorsi” del Nuovo Imaie.

«Più del doppio di iscritti rispetto alle precedenti edizioni. Artisti provenienti da tutta la Sardegna e dalla penisola pronti a raccontarsi, live, davanti al pubblico del festival e alla giuria che al termine della tre giorni decreterà il vincitore. La preselezione – dichiara Luca Usai, fondatore del Premio – è avvenuta a cura di un asceta dell’ascolto a 360°: l’esperto Antonio Pibus Abbotto, etnomusicologo studioso di popular music, gestore per anni di un mitico negozio di dischi in città, possessore di migliaia di vinili, cd, libri e riviste di settore, speaker radiofonico in costante aggiornamento. È stato lui a selezionare le proposte, che non ricadono nel già sentito né ricalcano per forza le mode del momento».

Ad assegnare il premio, al termine delle tre serate in programma, sarà la giuria composta da Barbara Vargiu (direttore artistico Le Ragazze Terribili), Giovanni Salis (operatore culturale e già giuria Tenco), Nico Casu (musicista professionista), Giancarlo Palermo (insegnante e musicista), Francesca Arca (speaker radiofonica), Antonio Canu (Taribari) e Daniele Mei (Sa Scena). Al vincitore andrà un contributo di 10mila euro (contributo artista Nuovo Imaie) per coprire le spese di organizzazione di un tour di almeno 6 date oltre alla possibilità di salire sul palco del festival Abbabula 2021. Il secondo classificato si aggiudicherà in premio la produzione di un singolo a cura del fonico Guido Righi, mentre al terzo andrà una foto ritratto artistica a cura della fotografa ufficiale dell’evento Barbara Oggiano.

Tre serate in piazza Nazario Sauro, organizzate in collaborazione con il Centro Commerciale Naturale e l’Associazione In Centro, con l’obiettivo di animare il centro storico cittadino. Fra le novità la presenza e il supporto tecnologico di radiosegnali.com, eclettico duo che si occuperà di realizzare e gestire lo streaming in diretta sulle pagine social della manifestazione e della cooperativa Le ragazze terribili. Ospite musicale di quest’anno sarà Francesco Simula, special guest protagonista di un momento davvero particolare tutto da scoprire.

