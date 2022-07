Da giovedì sera a Saccargia la quarta edizione di Liquida

Ritorna il festival di letteratura giornalistica. Con Alan Friedman, Daria Bignardi, Giuseppe Civati, Barbara Serra, Sergio Rizzo, Domenico Quirico, Stefania Maurizi, Ugo Cardinale, Vittorio Pelligra, Stefania Limiti, Paolo Berizzi, Edoardo Borgomeo, Stella Levantesi

Codrongianos. Organizzato dal Comune di Codrongianos in collaborazione con l’associazione Lìberos, il festival di letteratura giornalistica Liquida arriva alla sua quarta edizione. Alan Friedman, Daria Bignardi, Giuseppe Civati, Barbara Serra, Sergio Rizzo, Domenico Quirico, Stefania Maurizi, Ugo Cardinale, Vittorio Pelligra, Stefania Limiti, Paolo Berizzi, Edoardo Borgomeo, Stella Levantesi gli ospiti che saliranno sul palco di Saccargia.

Il programma di giovedì 28 luglio. Giovedì 28 luglio Liquida comincerà alle 19:30 con la tavola rotonda a cura dell’Associazione Stampa Sarda, moderata da Celestino Tabasso e Simonetta Selloni, intitolata “Linguaccia mia – Neologismi e informazione”. Il giornalismo italiano ha sempre più spesso raccontato la politica come se fosse una guerra (il quartier generale, l’avanzata, le truppe più o meno cammellate); ha raccontato lo sport come se fosse una guerra. E ha raccontato la pandemia come se fosse una guerra. Ora c’è da raccontare una guerra. Una tavola rotonda per provare a capire come cambia e come si consuma la lingua della nostra informazione. Alle 20.50 Daniele Monachella leggerà un estratto da “Un anno sull’altipiano” di Emilio Lussu. Alle 21.00 Celestino Tabasso modererà l’incontro dal titolo “Parole, parole, parole” tra Ugo Cardinale, autore di Storie di parole nuove, e Vittorio Pelligra, autore di Parole che fanno. Due accademici si confronteranno sui neologismi e sul potere performativo delle parole. Alle 22.00 “Trent’anni dopo” con Stefania Limiti e i suoi La strategia dell’inganno e Poteri occulti, in dialogo con Elias Vacca. Sono passati trent’anni e stragi come Capaci e Via D’Amelio, insieme a tante altre, sono ancora vivide nella coscienza collettiva italiana; lavori come quelli della giornalista aiutano a far luce, senza compromessi, su un passato italiano ancora troppo oscuro.

Il programma di venerdì 29 luglio. Venerdì 29 luglio Liquida comincerà alle 20.00 con le letture di Daniele Monachella da La coppa più bella del mondo e 4 a 3 di Maurizio Crosetti e il dialogo tra Francesco Pinna e Enrico Gaviano. L’incontro sarà dedicato a due tra i momenti cult della storia sportiva e calcistica del Paese: il “Mundial” vinto dall’Italia nel 1982 e Italia-Germania 1970, la cosiddetta “partita del secolo”. Alle 21.00 arriverà Sergio Rizzo con Potere assoluto, in dialogo con Alberto Urgu. Rizzo, autore nel 2007, insieme a Gian Antonio Stella, de La casta, opera che ha cambiato il paradigma con cui da quel momento si è letta la politica nel Bel Paese, ha scritto una nuova, inedita ed esplosiva inchiesta sui consiglieri di Stato, nocciolo duro del potere in Italia e casta più nascosta e potente del Paese. Alle 22.00 sarà la volta di Daria Bignardi, in dialogo con Ignazio Caruso. Con il suo Libri che mi hanno rovinato la vita e altri amori malinconici la scrittrice racconta le contraddizioni della sua e della nostra epoca.

Il programma di sabato 30 luglio. Sabato 30 luglio Liquida comincerà alle 20.00 con Giuseppe Civati, in dialogo con Giancarlo Zoccheddu. L’autore di L’ignoranza non ha mai aiutato nessuno compie, con la sua opera, un viaggio alla ricerca del legame spezzato tra cultura e società, che spetta a noi rinsaldare. Alle 21.00 sarà la volta di Addio Kabul e Testimoni del nulla con il giornalista Domenico Quirico, in dialogo con Attilio Pinna. Quirico compie, insieme al coautore di Addio Kabul, Farhad Bitani, un dialogo che è un viaggio dentro al cuore di tenebra dell’Afghanistan e una lunga meditazione sulla violenza che ha travolto un paese e rischia di condurlo al collasso. Alle 22.00 l’incontro con Alan Friedman e il suo Il prezzo del futuro, in dialogo con Alberto Urgu. Il giornalista statunitense affronta i temi cruciali dell’attualità, tastando il polso dell’economia italiana e interrogando la politica, con un occhio sempre attento ai mutamenti della società. Alle 23:00 comincerà l’incontro, anch’esso estremamente attuale, con Stefania Maurizi e il suo Il potere segreto, in dialogo con Alessandro Marongiu. La giornalista, una delle più vicine a Julian Assange da sempre, ha pubblicato i principali scoop dai documenti segreti di WikiLeaks, contribuendo, con le sue inchieste sul caso, in maniera decisiva alla battaglia per la verità di Julian Assange.

Il programma di domenica 31 luglio. Domenica 31 luglio Liquida comincerà alle 20.00 con la proiezione, presso la sala conferenze a Saccargia, del pluripremiato documentario di Barbara Serra Fascism in the family (due premi oro – categorie Storia e Attualità – al New York Festivals Film and Tv Awards). Alle 21.00, l’incontro “All’armi, siam fascisti” con la stessa Barbara Serra, Paolo Berizzi e i suoi È gradita la camicia nera e L’educazione di un fascista; modererà Alessandro Pirina. A dialogare saranno due tra coloro che maggiormente in Italia e all’estero si sono dedicati ai temi del fascismo e del neofascismo. Barbara Serra con il suo documentario e Paolo Berizzi che, per via delle sue inchieste, vive sotto scorta dal primo febbraio 2019. Alle 22.30 l’incontro che chiuderà Liquida 2022, “Con l’acqua alla gola”, che vedrà insieme Edoardo Borgomeo con “Oro blu. Storie di acqua e cambiamento climatico” e Stella Levantesi con “I bugiardi del clima”; modererà Sante Maurizi. I due scrittori, partendo uno dalla questione dell’acqua, “oro blu”, e l’altra da quella dei negazionisti, sapranno parlare al pubblico di cambiamento climatico e emergenza climatica in maniera informata, competente e insieme accessibile e coinvolgente.

«Siamo molto felici di poter finalmente annunciare la quarta edizione di Liquida – dichiara Giovanni Scanu, consigliere con delega alla cultura del Comune di Codrongianos –. Il nostro festival, nato come una scommessa quattro anni fa, oltre ad essere ormai uno degli appuntamenti più attesi della nostra comunità, si sta affermando ogni anno di più all’interno dei festival letterari in Sardegna.

Anche quest’anno avremo l’onore di ospitare, nella suggestiva cornice degli spazi antistanti la Basilica di Saccargia, alcune tra le firme più autorevoli del giornalismo italiano che dialogheranno dei temi di più stretta attualità, dalla politica allo sport, dalla cronaca all’economia, dall’ambiente alla cultura.

Ringraziamo l’associazione Lìberos che ha curato la progettazione e la direzione artistica del Festival, l’Associazione Stampa Sarda che ogni anno supporta Liquida dimostrando di credere in questo festival così come il Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e la cooperativa COMES per il sostegno che ci fanno ogni anno e per tutto il lavoro che fanno quotidianamente per quanto riguarda la promozione della lettura. A nome di tutta l’amministrazione Comunale un ringraziamento speciale va a tutti i dipendenti del Comune di Codrongianos, senza i quali i nostri progetti non potrebbero concretizzarsi».

Rinnovata la collaborazione con l’Associazione Stampa Sarda. Grazie alla storica collaborazione con l’Associazione Stampa Sarda, partner del festival, l’Ordine dei Giornalisti assegnerà crediti formativi a chi parteciperà alle quattro giornate del festival: 28 luglio – 6 crediti | 29 luglio – 5 crediti | 30 luglio – 5 crediti | 31 luglio – 6 crediti.

Basilica di Saccargia, coprotagonista del festival. La Basilica di Saccargia, splendida cornice del festival, rimarrà aperta, in via straordinaria e per tutta la durata del festival, fino alle 22.00, con visite guidate dalle 19.00. L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione di Liquida con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici dell’Arcidiocesi di Sassari e la Cooperativa Aretè.

Per coloro che arriveranno per assistere al festival ci sarà la possibilità di cenare presso il Bar Saccargia.

Le anteprime del festival. Da aprile si sono susseguite anteprime con autori e autrici quali Giuliana Sgrena, Gabriela Jacomella, Andrea Franzoso, Roberta Balestrucci Fancellu, Cathy La Torre e Antoine Pecqueur; diversi di questi hanno incontrato anche i ragazzi e le ragazze di numerose scuole sarde, nella “Primavera di Liquida”. Altri incontri sono previsti per l’autunno.

I libri del festival nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Coros Figulinas. Nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Coros Figulinas sono disponibili i libri del festival. Grazie alla collaborazione col Sistema Bibliotecario Coros Figulinas e con la COMES Cooperativa Mediateche Sardei lettori di Ossi, Tissi, Muros, Usini, Uri, Florinas, Cargeghe, Ittiri, Putifigari, Codrongianos hanno avuto in anteprima l’opportunità di leggere i libri di cui si parlerà a Saccargia.

Le collaborazioni di Liquida 2022. Associazione Stampa Sarda; Comes e Sistema Bibliotecario Coros Figulinas; i festival Éntula e 7 sere, 7 piazze, 7 libri; Mab Teatro; UNLA, Università di Sassari, scuole IC San Donato, Ipsar e IPIA di Sassari, scuole medie di Codrongianos e Ossi; SumLab; le librerie Koinè, Ubik e ALI; l’AVIS di Codrongianos; le case editrici Add, Chiarelettere, Rizzoli, Emons, Neri Pozza, Laterza, Einaudi, People, La Nave di Teseo, Solferino, Baldini&Castoldi.

Media partner del festival Rai Sardegna.

