Da Alghero a Vienna con Wizz Air

Il più grande vettore low cost dell’Europa centrale e orientale attiva il nuovo collegamento. Tre volte a settimana da giugno a ottobre

Alghero. Wizz Air, il più grande vettore low cost dell’Europa centrale e orientale, ha annunciato il nuovo collegamento Alghero-Vienna che sarà operato con 3 frequenze settimanali (martedì, giovedì e sabato) da giugno a ottobre.

Il nuovo collegamento consolida e rafforza la presenza di Wizz Air su Alghero. I nuovi voli infatti si aggiungeranno al collegamento annuale per Bucarest oltreché agli stagionali per Budapest, Varsavia e Katowice. La partenza della nuova tratta per Vienna è prevista per il 2 giugno con prosecuzione dell’operativo sino a fine ottobre (il 24); a partire dal 2021, l’operatività del collegamento sarà estesa al periodo marzo-ottobre.

Wizz Air ha aperto la sua base austriaca all’aeroporto internazionale di Vienna a giugno 2018 e dopo appena un anno e mezzo di operazioni di successo, la compagnia aerea ha recentemente posizionato il suo settimo velivolo sulla capitale austriaca, mentre un ottavo velivolo arriverà a giugno 2020 completando la flotta modernissima di Airbus A321 e A320.

Il nuovo collegamento rappresenta una fantastica opportunità per scoprire Vienna, gli scenari delle rive del Danubio, i palazzi imperiali, gli edifici storici e contemporanei, le opere di Egon Schiele, Gustav Klimt e l’enorme patrimonio artistico Austriaco (Mozart, Beethoven e Sigmund Freud).

È possibile acquistare i biglietti aerei sul sito https://wizzair.com/it-it#/, presso le agenzie di viaggio o la biglietteria dell’Aeroporto di Alghero.

Mi piace: Mi piace Caricamento...