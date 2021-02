Un progetto dalla Camera di Commercio di Sassari. Formazione e tirocini per i giovani, opportunità e competenze per le imprese

Sassari. È partita, con una serie di incontri e colloqui individuali, la seconda edizione di “Crescere in Digitale”, un progetto dalla Camera di Commercio di Sassari, in collaborazione con Anpal e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e realizzato in partnership con Unioncamere e Google, per promuovere, attraverso l’acquisizione di competenze digitali l’occupabilità di ragazzi con meno di 30 anni, iscritti al programma “Garanzia Giovani,” che non studiano e non lavorano (Neet) e investire sulle loro competenze per accompagnare le imprese nel mondo delle nuove tecnologie.

Il programma “Crescere in Digitale” prevede oltre 50 ore di training online: il corso online erogato in modalità Mooc (ideato e offerto da Google, offre ai giovani l’opportunità di ampliare le proprie conoscenze dell’ecosistema digitale e apprendere tecniche e strumenti per migliorare la strategia digitale delle imprese, spaziando dai siti web ai social, all’export e all’internazionalizzazione.

«Siamo convinti che azioni di questo genere rivestano un valore sociale, talvolta ben più importante rispetto a quello meramente economico – afferma il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti – ecco il motivo per il quale ci siamo rivolti ai giovani coinvolgendoli in un percorso insieme alle nostre imprese. Per una formazione che, come in questo caso, è caratterizzata da una curvatura dedicata alle nuove tecnologie, rappresenta un elemento capace di contribuire in prospettiva alla crescita del nostro territorio».

Con la nuova edizione i giovani hanno la possibilità di conoscere l’Impresa 4.0 e le possibili tecnologie abilitanti da introdurre nelle MPMI a supporto della loro trasformazione digitale. Al completamento del corso, è previsto l’accesso al test di valutazione, anch’esso fruibile online, che gli consentirà di verificare le conoscenze acquisite.

L’ente camerale sassarese ha allestito una serie di laboratori sul territorio a cui i giovani potranno accedere dopo il superamento del test di verifica per illustrare le caratteristiche dei territori e delle imprese che ospiteranno i Neet per 6 mesi di esperienza pratica con tirocini formativi. Questi ultimi sono stati programmati in aziende tradizionali da avvicinare al digitale, organizzazioni d’impresa, agenzie web, grandi aziende. I tirocini della durata di 6 mesi, prevedono un indennizzo di 500 euro al mese totalmente a carico dei fondi nazionali di Garanzia Giovani.

All’iniziativa camerale hanno aderito dodici imprese e altrettanti giovani, curiosi di conoscere questo nuovo percorso formativo studiato e creato per loro. Le imprese possono candidarsi per ospitare un tirocinante sul sito www.crescereindigitale.it compilando l’apposita domanda. Le attività dei tirocinanti saranno supportate, monitorate e coordinate in tempo reale attraverso una community di esperti. Per maggiori informazioni: Punto impresa digitale: 079/2080273-234 – pid@sscamcom.it. Faq Crescere in digitale: http://faq.crescereindigitale.it/

Mi piace: Mi piace Caricamento...