Covid, la Polizia locale di Sassari sanziona tre locali e 31 persone

Un fine settimana di controlli per far rispettare le ordinanze sindacali di contrasto al coronavirus. Segnalati dai cittadini gruppi che consumavano alcolici per strada

Sassari. Prosegue l’azione della Polizia locale per far rispettare le ordinanze sindacali di contrasto al coronavirus e nel fine settimana sono state sanzionate trentuno persone, e a tre pubblici esercizi è stata interrotta l’attività. Una di queste teneva le serrande abbassate, ma riceveva i clienti nel giardino all’interno. Gli agenti sono intervenuti dopo le numerose segnalazioni dei vicini e hanno sanzionato sia il proprietario sia gli avventori. In due bar invece le persone creavano assembramenti davanti al locale, bevendo alcolici senza tenere neppure la distanza interpersonale. Anche in questo caso sono stati multati sia i gestori sia i clienti.

Segnalati dai cittadini e sanzionati dalla Polizia locale anche due gruppi di persone che sabato sera intorno alle 20 consumavano alcolici e alimenti per strada, violando le prescrizioni anti-covid.

Da oggi entra in vigore la nuova ordinanza firmata ieri dal sindaco Nanni Campus che inasprisce le sanzioni per le attività di ristorazione che non rispettano le regole di contrasto al diffondersi del coronavirus. L’obiettivo è salvaguardare la salute pubblica e allo stesso tempo tutelare le attività che con grande sacrificio e senso di comunità rispettano le norme. Ritornare alla zona arancione sarebbe un colpo durissimo per le già provate attività del territorio. Nell’ultimo periodo la curva dei contagi aveva finalmente iniziato la fase discendente. L’obiettivo è scongiurare una nuova impennata. Per questo la Polizia locale monitorerà ancora più puntualmente tutte le segnalazioni, specie quelle che stanno arrivando in questi giorni su feste ed eventi legati al carnevale. «È inaccettabile e inconcepibile che per l’incoscienza e l’inciviltà di pochi ci piangano tutti. Per questo vigileremo sul rispetto delle regole e tuteleremo i tanti sassaresi che si stanno impegnando per osservare le norme», ha commentato il sindaco Nanni Campus.

Mi piace: Mi piace Caricamento...