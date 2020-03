Covid-19, il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari non interrompe i servizi

Dipendenti in telelavoro, presidiati depuratori e sedi consortili. Nei prossimi giorni tutte le sedi saranno sottoposte a interventi di sanificazione da parte di una ditta specializzata

Sassari. Il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari e la sua società in house, ASA srl, continueranno a garantire i servizi pubblici di propria competenza attraverso il ricorso al telelavoro, laddove ciò sia possibile, o in presenza, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione. Lo hanno deciso i vertici del Consorzio in ottemperanza ai recenti provvedimenti sul contrasto al COVID-19.

Più precisamente gli uffici delle sedi di Sassari potranno essere contattati attraverso il centralino, al numero 079219002, che provvederà a comunicare il riferimento telefonico dei dipendenti in servizio attraverso la modalità del telelavoro.

Sarà invece garantita la presenza di un operatore presso le sedi degli agglomerati industriali e degli incubatori. La conduzione dei depuratori di Porto Torres e Alghero San Marco continuerà ad avvenire in presenza degli operatori, nel rispetto di stringenti misure di prevenzione.

Nei prossimi giorni tutte le sedi del Consorzio saranno inoltre sottoposte a interventi di sanificazione da parte di una ditta specializzata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...