Coronavirus, segnalazione nel nord Sardegna

Attivata l’Unità di crisi. L’assessore regionale della Sanità assicura: «La situazione è sotto controllo». In corso le verifiche

Cagliari. «La situazione è sotto controllo. Così come avvenuto per i precedenti sospetti abbiamo attivato l’Unità di crisi e sono in corso tutte le verifiche. Le persone per le quali è stato attivato il protocollo presentano un quadro che non rientra nemmeno nella definizione di ‘caso’ e per le quali abbiamo deciso di attivare comunque quanto previsto per l’emergenza nella massima cautela e per garantire agli assistiti e alla popolazione completa sicurezza», sono le parole dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu in merito alla segnalazione per sospetta infezione da Coronavirus scattata oggi nel nord Sardegna su due persone rientrate da un viaggio e per cui sono stati riscontrati sintomi compatibili con uno stato influenzale.

«Anche in questa circostanza – conclude l’assessore della Sanità – il sistema regionale per l’emergenza ha risposto tempestivamente».

Mi piace: Mi piace Caricamento...