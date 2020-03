I test effettuati nell’Isola sono 283 in totale, 232 risultati negativi e 14 ancora in corso di accertamento

Cagliari. Sale a 37 il numero delle persone riscontrate positive ai test del Covid-19 in Sardegna, di questi 19 risultano asintomatici. I test effettuati nell’Isola sono 283 in totale, 232 risultati negativi e 14 ancora in corso di accertamento. Dei casi di infezione registrati 27 si trovano in isolamento domiciliare e 10 sono i ricoverati in ospedale.

