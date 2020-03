Coronavirus, nuova ordinanza del sindaco Nanni Campus

Si conferma il divieto di attività sportiva, fisica e motoria all’aria aperta. Vietate le passeggiate. È vietata la conduzione hobbistica di orti, vigneti e ortofrutticole

Sassari. Questa mattina il sindaco di Sassari Nanni Campus ha emanato una nuova ordinanza che prevede “Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19”

Comune di SASSARI

Ordinanza n. 14 del 23/03/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto: Nuove misure di contenimento da attuarsi sul territorio comunale per il contrasto al diffondersi del virus COVID-19

IL SINDACO

PREMESSO che il Presidente del Consiglio dei Ministri per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale ha emanato, in data 22/03/2020, un nuovo testo normativo contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

TENUTO CONTO che il sopra citato DPCM 22 marzo 2020: “Misure Urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” pubblicato sulla G.U. n. 76 del 22 marzo 2020, integra il DPCM 11 marzo 2020 e l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, e proroga i termini di efficacia delle suddette disposizioni al 3 aprile 2020; CONSIDERATO necessario conformarsi al contenuto dei provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTA la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’Ambiente – prot. 19964 del 23 marzo 2020;

RITENUTO, pertanto, di dover integrare il dispositivo adottato con le ordinanze sindacali n. 12 del 12 marzo 2020 e n. 13 del 20 marzo 2020, per conformarsi al contenuto delle più recenti disposizioni adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro della salute;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini; VISTO l’art. 32 della Legge n.833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco afferenti l’emanazione;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso al Prefetto di Sassari;

ORDINA

Sono confermate le disposizioni di cui alle ordinanze n. 12 del 12 marzo 2020 e n.13 del 20 marzo 2020;

In particolare:

È confermata la sospensione delle attività commerciali al dettaglio anche all’interno di gallerie e centri commerciali.

Sono autorizzate, unicamente, le attività di vendita di generi alimentari e di beni di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all’interno di centri commerciali, purché sia consentito l’accesso esclusivamente alle suddette attività.

Resta confermata la sospensione delle suddette attività la domenica. La domenica potranno restare aperte le farmacie, le parafarmacie, le edicole, le tabaccherie ma unicamente per la vendita di generi di monopolio, escluse le scommesse.

Inoltre, sono autorizzate nei giorni feriali e prefestivi le attività commerciali al dettaglio di cui all’ordinanza sindacale n.12 del 12 marzo 2020 e agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020:

In particolare, sono autorizzate le sotto elencate attività commerciali:

– Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket e altri esercizi di alimentari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati;

– commercio al dettaglio in esercizi, specializzati e non, di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT); commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;

– commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;

– commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;

– commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica; commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;

– farmacie, parafarmacie;

– commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toeletta e per l’igiene personale, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini; commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;

– commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;

– commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;

– commercio al dettaglio di prodotti per animali domestici;

– commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;

Restano, inoltre, aperte le sotto elencate attività che erogano servizi alla persona:

– lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie

– servizi di pompe funebri e attività connesse.

È sospesa l’attività ambulante itinerante, ad eccezione della distribuzione di acqua potabile a mezzo autobotti previa autorizzazione.

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 pubblicato sulla G.U. n.76 del 22.3.2020 che si allega alla presente ordinanza.

Sono autorizzate le attività professionali.

Nel comparto dell’erogazione di servizi sono autorizzate, in particolare, le attività di assistenza sociale residenziale e non residenziale, le attività alberghiere e ricettive assimilabili, servizi postali e attività di corriere, attività di pulizia e disinfestazione, installazione impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazioni, manutenzione e riparazione di autoveicoli ( anche il commercio di parti e accessori di veicoli), servizi di vigilanza privata, attività di cali center, attività di riparazione e manutenzione computer, di telefoni, di elettrodomestici per la casa, attività di lavoro domestico, pulizie condominiali e babysitting.

Si conferma il divieto di spostarsi dalla propria abitazione, è fatta eccezione per gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, da motivi di salute, ovvero da comprovate necessità;

È vietata qualsivoglia forma di attività sportiva, fisica e motoria all’aria aperta e, inoltre, sono vietate le passeggiate; questa necessità è dettata dalla particolare condizione di criticità che si è registrata nel territorio comunale nei giorni in cui le suddette pratiche erano consentite, ovvero la concentrazione sulle strade di un numero costantemente critico di persone e gli assembramenti di sportivi nelle aree in cui solitamente si corre. Tra le comprovate necessità è compreso l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità; a questo proposito resta inteso che un solo componente del nucleo familiare potrà spostarsi dalla propria abitazione per fare la spesa; si raccomanda, inoltre, di limitare gli spostamenti per i suddetti acquisti.

In ottemperanza alla nota della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’ambiente – prot. 19964 del 23 marzo 2020, è vietata “la conduzione hobbistica di orti, vigneti e ortofrutticole in genere, in attualità di coltura e per gli interventi agronomici non rinviabili”.

È ammesso lo spostamento per la cura degli animali di proprietà.

Le persone senza fissa dimora dovranno trovare un luogo privato in cui dimorare; qualora questa possibilità non fosse realizzabile per indisponibilità di luoghi di provata dimora, i soggetti senza fissa dimora potranno spostarsi e stazionare sulle aree pubbliche in numero non superiore a due, conservando la distanza nei rapporti interpersonali non inferiore ad un metro.

È assolutamente vietato, anche per le suddette persone, consumare in strada bevande alcoliche e sostare nelle aree prospicienti le attività commerciali, specie le rivendite di generi alimentari e di beni di prima necessità;

È assolutamente vietato l’accattonaggio.

Con specifico riferimento al comparto della ristorazione, restano in vigore le disposizioni di cui all’ordinanza n. 12 del 12 marzo 2020, ovvero sono consentiti, unicamente, la consegna a domicilio e i servizi mensa.

Conformemente al disposto di cui al DPCM 22 marzo 2020 è fatto divieto alle persone fisiche di trasferirsi o di spostarsi in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, fatte salve le comprovate esigenze lavorative di assoluta urgenza, ovvero i motivi di salute.

L’inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato, e specificamente violazione dell’art. 650 c.p..

Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Ai sensi dell’art 3 della Legge n.241190, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne sarà data pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune www.comune.sassari.it

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

