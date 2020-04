Coronavirus, medici e infermieri militari nelle case di riposo di Pozzomaggiore

🆕🔴-SPECIALE CONFERENZA STAMPA CAMPUS SU EMERGENZA COVID19-🔴👉- Quinta conferenza stampa del sindaco per il Coronavirus -📹Ho seguito la conferenza stampa che il sindaco ha convocato questa mattina per fare il punto sull'emergenza Coronavirus insieme all'assessore alle Politiche Sociali Antonello Sassu👉 Campus riferisce su:📌 situazione generale migliorata📌 stato di salute dei positivi di Casa Serena📌 chiede scusa ai cittadini per non aver risposto ai messaggi e lettere📌 il punto su epicentro contagi a Sassari👉 Sassu riferisce su:📌politiche per la casa📌richieste buoni spese (numeri e distribuzione)🧐Per capirne di più➡️guarda ▶️lo Speciale qui⬇️[ mi trovi anche sull'homepage di ↗️www.sardegnaDies.it ]