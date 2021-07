Coronavirus in Sardegna, venerdì 308 nuovi casi

Si registra un decesso. I ricoveri ospedalieri: 70 pazienti in area medica (+9 rispetto al report precedente) e 11 in terapia intensiva (+1)

Cagliari. Ancora numeri alti di contagi in Sardegna. Venerdì sono stati 308 (giovedì erano stati 413 e il giorno precedente 403) i nuovi casi di positività al coronavirus Sars-CoV-2 accertati nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Si registra un nuovo decesso: un uomo di 71 anni nella provincia del Sud Sardegna ricoveri ospedalieri: 70 pazienti in area medica (+9 rispetto al report precedente) e 11 in terapia intensiva (+1). Attualmente in Sardegna sono 4.578 le persone in isolamento domiciliare e 55.556 i guariti.

