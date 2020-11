Coronavirus in Sardegna, si sale ancora: 489 nuovi casi e 11 morti

Sono 222 i positivi rilevati attraverso attività di screening e 267 da sospetto diagnostico. Record nel Nuorese. Calano i ricoverati

Cagliari. Ritorna a salire la curva dei nuovi positivi al virus Sars-Cov-2. Oggi nel suo ultimo aggiornamento l’Unità di crisi regionale ne comunica ben 489, di cui 222 rilevati attraverso attività di screening e 267 da sospetto diagnostico. Si registrano undici decessi (279 in tutto): le vittime, tra i 66 e 91 anni, sono cinque residenti della Città Metropolitana di Cagliari, tre del nord Sardegna, due della provincia di Oristano e una del Sud Sardegna.

In totale sono stati eseguiti 300.600 tamponi con un incremento di 3.377 test. Sono invece 403 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (cinque in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 51 (-7) il numero dei pazienti in terapia intensiva. In aumento ancora una volta le persone in isolamento domiciliare sono 8.506, ieri erano 8.127, segno che tra i nuovi positivi predominano asintomatici e sintomatici lievi o non gravi. Si aggiungono poi 99 pazienti guariti, più altri 69 guariti clinicamente.

Sul territorio, 101 nuovi positivi sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 96 nella provincia del Sud Sardegna, 38 in quella di Oristano, 154 in provincia di Nuoro, 100 tra il Sassarese e la Gallura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...