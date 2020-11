Coronavirus in Sardegna, oggi 425 nuovi casi

Salgono i numeri dei positivi e dei ricoverati in terapia intensiva (+10). Si registrano quattro vittime

Cagliari. Salgono i nuovi casi di positività al virus Sars-Cov-2 nell’isola. Oggi sono infatti ben 425 (ieri erano 359) i positivi comunicati nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale, 224 rilevati attraverso attività di screening e 201 da sospetto diagnostico. Si registrano quattro vittime (253 in tutto): due residenti nella Città Metropolitana di Cagliari e due nelle province di Nuoro e Sassari.

In totale sono stati eseguiti 289.502 tamponi con un incremento di 3.426 test. Sono invece 390 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 56 (+10) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.625, ieri erano 7248; sono 38 i pazienti oggi guariti, più altri 37 guariti clinicamente.

Sul territorio, 54 casi sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 85 nella provincia del Sud Sardegna, 27 in quella di Oristano, 17 in provincia di Nuoro, 242 tra il Sassarese e la Gallura.

