Coronavirus in Sardegna, oggi 383 nuovi casi

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (-1). Si registrano tre decessi

Cagliari. Sono 383 (di cui 344 diagnosticati da antigenico) i nuovi casi di positività al coronavirus Sars-CoV-2 confermati oggi in Sardegna. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1359 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 (-1). I pazienti ricoverati in area medica sono 91 (-24). 11901 sono i casi di isolamento domiciliare (-503). Si registrano tre decessi: una donna di 93 anni, residente nella provincia di Oristano, due uomini di 76 e 80 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...