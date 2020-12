Coronavirus in Sardegna, oggi 368 nuovi casi

Si registrano anche 4 decessi. Ci sono altri 230 pazienti guariti, più 303 guariti clinicamente

Cagliari. Sono 368 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov-2 accertati in Sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Si registrano anche 4 decessi (747 in tutto): un uomo e una donna della Città Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 79 e 101 anni, e due uomini di 88 e 72 anni della provincia di Sassari.

In totale sono stati eseguiti 482.520 tamponi con un incremento di 3.584 test. Sono invece 486 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (dieci in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 46 (+2) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.921. Il dato odierno comprende 230 nuovi pazienti guariti, più altri 303 guariti clinicamente.

Sul territorio, 92 nuovi casi sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 84 nella provincia del Sud Sardegna, 62 in quella di Oristano, 62 in provincia di Nuoro, 68 tra il Sassarese e la Gallura.

