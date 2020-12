Coronavirus in Sardegna, oggi 328 nuovi casi

Ma ci sono anche 250 pazienti guariti, più altri 297 guariti clinicamente. Si registrano cinque decessi

Cagliari. Sono 328 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars-Cov-2 accertati in Sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Si registrano anche 5 decessi (743 in tutto), tre donne e due uomini tra i 69 e 98 anni. Le vittime: tre residenti della Città Metropolitana di Cagliari e due rispettivamente delle province di Oristano e Nuoro.

In totale sono stati eseguiti 478.936 tamponi con un incremento di 4.551 test. Sono invece 496 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (due in meno rispetto al dato di ieri), mentre è di 44 (-1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 15.785. Il dato odierno comprende 250 nuovi pazienti guariti, più altri 297 guariti clinicamente.

Sul territorio, 61 i nuovi positivi rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 78 nella provincia del Sud Sardegna, 19 in quella di Oristano, 94 in provincia di Nuoro (ma nel bollettino di ieri non erano stati riportati i nuovi dati), 76 tra il Sassarese e la Gallura.

