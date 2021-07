Coronavirus in Sardegna, oggi 285 nuovi casi

Non si registrano decessi. I ricoveri ospedalieri: 52 pazienti in area medica (+1 rispetto al report precedente) e 9 in terapia intensiva (+3)

Cagliari. Sono 285 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars-CoV-2 accertati in Sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. In totale dall’inizio dell’epidemia sono stati eseguiti 1.472.220 tamponi, per un incremento complessivo di 4263 test rispetto al dato precedente. Non si registrano nuovi decessi (1.496 in totale). I ricoveri ospedalieri: 52 pazienti in area medica (+1 rispetto al report precedente) e 9 in terapia intensiva (+3). Attualmente in Sardegna sono 2.947 le persone in isolamento domiciliare e 55.278 i guariti (+16).

Neanche oggi la Regione ha comunicato alla stampa i numeri a livello territoriale.

