Coronavirus in Sardegna, oggi 22 nuovi casi

Cagliari. Sono 22 i nuovi casi di positività al coronavirus Sars-CoV-2 accertati in Sardegna nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale. Sono stati eseguiti 2.749 test. Non si registrano nuovi decessi (1.484 in tutto). Sono invece 73 (-10) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre resta invariato il numero dei pazienti (6) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.788 e i guariti sono complessivamente 43.710 (+127).

Sul territorio, sono due i casi positivi stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7 nella provincia del Sud Sardegna, nessun nuovo caso in quella di Oristano, 6 in provincia di Nuoro, 7 tra il Sassarese e la Gallura.

