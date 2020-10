Coronavirus in Sardegna, oggi 174 nuovi casi

126 rilevati attraverso attività di screening e 48 da sospetto diagnostico, 40 guariti, più altri 21 pazienti guariti clinicamente. Sette le vittime

Cagliari. Sono 174 i nuovi casi di positività al virus Sars-Cov-2 accertati in Sardegna. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 126 nuovi casi rilevati attraverso attività di screening e 48 da sospetto diagnostico (ovvero con sintomi sospetti prevalentemente riconducibili al covid). Si registrano sette decessi, quattro avvenuti il 26 ottobre e tre nella giornata odierna. Le vittime (199 in tutto) sono tre uomini e una donna tra gli 81 e i 93 anni, residenti nel Sud Sardegna, due uomini di 86 anni della Città Metropolitana di Cagliari e un uomo di 58 della provincia di Oristano.

In totale sono stati eseguiti 253.445 tamponi con un incremento di 2.544 test. Sono invece 306 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3 rispetto al dato di ieri), mentre è di 36 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 4.719. I guariti oggi sono 40, più altri 21 pazienti guariti clinicamente.

Sul territorio, 80 nuovi casi sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 33 nella provincia del Sud Sardegna, 11 in quella di Oristano, nessuno in più in provincia di Nuoro, 50 tra il Sassarese e la Gallura a Sassari.

