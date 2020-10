Coronavirus in Sardegna, oggi 133 nuovi casi

87 rilevati attraverso attività di screening e 46 da sospetto diagnostico. Si registra un +68 di pazienti guariti, più altri 38 guariti clinicamente. Due morti per covid

Cagliari. Sono 5.603 i casi di positività al coronavirus Sars-Cov-2 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 133 nuovi casi, 87 rilevati attraverso attività di screening e 46 da sospetto diagnostico (manifestavano cioè sintomi classificabili come riconducibili alla sindrome del covid-19). Si registrano due decessi, una donna di 60 anni e un uomo di 62, entrambi residenti nell’area del Sud Sardegna. Le vittime sono in tutto 171.

In totale sono stati eseguiti 223.779 tamponi con un incremento di 2.450 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 187 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+7 rispetto al dato di ieri), mentre è di 29 (+1) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.879. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 2.432 (+68) pazienti guariti, più altri 38 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 5.736 casi positivi complessivamente accertati, 904 (+23) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 777 (+20) nella provincia del Sud Sardegna, 433 (+6) in quella di Oristano, 890 (+36) in provincia di Nuoro, 2.732 (+48) tra il Sassarese e la Gallura.

