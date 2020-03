Coronavirus, fazzolettini monouso nel secco residuo

Anche le mascherine per coprire naso e bocca e i guanti. Temporaneamente sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti tessili

Conferimento fazzolettini monouso. Fino al termine dell’emergenza sanitaria da Covid-19, i fazzolettini di carta monouso, così come le mascherine per coprire naso e bocca e i guanti, devono essere conferiti nel secco residuo. Le buste devono essere, come sempre, conferite chiuse.

Conferimento rifiuti tessili. A scopo precauzionale, è temporaneamente sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti tessili (indumenti usati, coperte, ecc) negli appositi contenitori gialli. Le persone che, durante questo periodo di emergenza sanitaria da Covid-19, hanno necessità non rinviabili di conferire tali rifiuti, potranno farlo gettandoli nel secco residuo.

