Coronavirus, domande con riserva per i buoni spesa

Il Settore Coesione sociale del Comune di Sassari ha elaborato tutte le 2300 ulteriori richieste. Ammesso chi non beneficia di altri sostegni economici pubblici

Sassari. Gli uffici del Settore Politiche, servizi e coesione sociale del Comune di Sassari hanno elaborato tutte le 2300 ulteriori richieste per i Buoni Spesa presentate con riserva dopo la scadenza ufficiale del bando (quindi successive al 7 aprile). I fondi disponibili, dopo la distribuzione agli aventi diritto che hanno protocollato istanza entro i termini previsti dall’avviso pubblico, consentono l’erogazione dei Buoni Spesa rimasti esclusivamente a favore dei 1350 nuclei che hanno dichiarato di non percepire alcuna forma di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza, Naspi, ecc). Gli uffici dei servizi sociali territoriali contatteranno telefonicamente i beneficiari, a partire dalla prossima settimana, per concordare sede, giorno e orario per il ritiro.

Per evitare assembramenti, le persone interessate sono invitate a non presentarsi negli uffici senza aver ricevuto la telefonata dagli operatori incaricati per prendere l’appuntamento.

