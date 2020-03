Coronavirus, dalla Regione provvedimenti per sostenere le imprese

Stasera riunione di Giunta dedicata a come fronteggiare la crisi determinata dall’attuale emergenza sanitaria

Cagliari. «La Giunta regionale, soprattutto in questo momento di difficoltà per le imprese, le famiglie e i cittadini, si sta impegnando anche a promuovere e attivare forme di sostegno che contribuiscano a mantenere vitale la nostra economia e il nostro tessuto produttivo e dei servizi». Lo afferma il presidente della Regione Christian Solinas annunciando la convocazione della Giunta. Stasera, infatti, l’esecutivo regionale discuterà alcuni provvedimenti per fronteggiare la crisi determinata all’attuale emergenza sanitaria.

