Coronavirus, da Provincia Sassari piano straordinario per disinfezione comuni

L’iniziativa dell’amministratore Pietrino Fois, attraverso la partecipata Multiss: «Un contributo importante per la tutela della salute»

Sassari. Con l’intento di sostenerne l’attività degli amministratori locali nel contrasto e per il contenimento dell’epidemia del coronavirus la Provincia darà avvio nelle prossime ore a un piano di disinfezione straordinaria e igienizzazione delle strade e degli spazi pubblici di tanti comuni del territorio.

Su iniziativa dell’amministratore Pietrino Fois, attraverso il coinvolgimento della partecipata Multiss, la Provincia di Sassari ha predisposto un programma di primo intervento di disinfezione teso a soddisfare le richieste pervenute da tanti Sindaci del territorio proprio in risposta all’invito fatto da Fois nei giorni scorsi.

Nello specifico le attività potranno partire compatibilmente con le ordinanze che dovranno essere emesse dai singoli sindaci per lasciare liberi i luoghi sottoposti a intervento.

Il personale ed i mezzi della Multiss saranno impegnati contestualmente su diversi Comuni del territorio, sia della Gallura che del Sassarese, grazie all’ausilio di 10 mezzi dotati di atomizzatore dislocati in più punti della provincia, che consentiranno tra le 22 e le 4 del mattino di procedere alla disinfezione contemporanea di molti dei centri interessati. Un piano che si articola su più giornate e che prevede nei primi giorni oltre 40 centri, includendo a seguire tutti i comuni che ne faranno richiesta.

L’attività di disinfezione avverrà con l’impiego di una soluzione di acqua e ipoclorito di sodio a bassa concentrazione, una soluzione che uccide virus, funghi e spore già utilizzato per l’igienizzazione delle strade e degli spazi pubblici in tante altre realtà del paese proprio come misura di contenimento del coronavirus.

Questa campagna di disinfezione straordinaria potrà essere ripetuta ogni 14 giorni, includendo di volta in volta le nuove richieste che dovessero pervenire da altri sindaci della provincia.

«In questo momento così delicato è necessario che ognuno di noi si adoperi per arrestare quanto prima la diffusione del virus – sottolinea l’amministratore straordinario Pietrino Fois – e credo che questo intervento messo in campo dalla Provincia sia un contributo importante per la tutela della salute della nostra comunità e sollecitato da tanti cittadini».

