Coronavirus, anche a Sassari salgono i contagi

Ieri 15 luglio, le persone positive al coronavirus sono 43, con 13 nuovi casi rispetto a mercoledì. Due i ricoverati

Sassari. Contagi in aumento anche in città. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, ieri 15 luglio, le persone positive al coronavirus sono 43, con 13 nuovi casi rispetto a mercoledì. Due i ricoverati. 49 le persone in quarantena. Una settimana fa, i positivi erano tredici e non c’erano ricoverati. Il sindaco Nanni Campus ricorda ancora una volta la necessità assoluta di tenere quei comportamenti che limitano la diffusione del virus: usare la mascherina, sanificare le mani, mantenere il distanziamento interpersonale ed evitare la creazione di assembramenti.

