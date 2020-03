Coronavirus, a Sassari nuove disposizioni del Servizio Traffico

È prorogata al 30 aprile la validità dei contrassegni per disabili con scadenza successiva al 14 febbraio

Sassari. Il Comune di Sassari ricorda che è necessario utilizzare, ogni volta che è possibile, i canali telematici per la presentazione delle istanze e per ogni comunicazione con l’Ente. Sul sito www.comune.sassari.it sono pubblicati tutti gli indirizzi mail e i contatti telefonici a cui rivolgersi.

In particolare il servizio Traffico del Settore Infrastrutture della mobilità informa che è prorogata al 30 aprile la validità, nel territorio comunale di Sassari, dei contrassegni per disabili con scadenza successiva al 14 febbraio 2020. Sono prorogate sempre al 30 aprile i contrassegni e le autorizzazioni Ztl, i contrassegni per i residenti in centro storico e le autorizzazioni in deroga in base all’articolo 7 del codice della Strada. Non sarà ricevuta negli uffici di via Carlo Felice 10 l’utenza che deve chiedere i rinnovi di queste autorizzazioni.

Le istanze di richiesta o di rinnovo di autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico saranno accettate solo se presentate tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it.

Eventuali richieste o istanze per il rilascio di nuovi contrassegni per disabili o il ritiro degli stessi, alla presenza del titolare per la firma, saranno consentiti negli uffici solo previo appuntamento. Non saranno ricevute negli uffici richieste o rinnovi di occupazione suolo pubblico o di rilascio, voltura e revoca di concessioni di passo carrabile: le istanze dovranno arrivare esclusivamente via pec, fatta salva la possibilità residuale, in caso di comprovata impossibilità di utilizzo della pec, di ricevere previo appuntamento.

Per quanto riguarda professionisti e imprese, si applicano le norme sulle comunicazioni tra questi soggetti e la pubblica amministrazione, che dovrà avvenire esclusivamente via pec.

Mi piace: Mi piace Caricamento...