Le domande saranno accolte soltanto con le modalità previste dal bando. Le istanze arrivate con sistemi differenti non saranno ritenute valide

Sassari. Il Comune di Sassari ricorda che saranno accolte le richieste per il Bonus regionale da 800 euro arrivate esclusivamente con le modalità previste dall’avviso pubblicato sul sito www.comune.sassari.it. Le istanze arrivate con modalità diverse (via mail o via pec, per esempio) non saranno ritenute valide.

