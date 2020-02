Continuità, la Regione chiede certezze in tempi brevi

Lunedì sera incontro a Roma tra con la Commissione europea e il Governo. Il presidente Solinas: «Il dialogo è in corso»

Roma. «La Regione ha chiarito tutti gli aspetti relativi ai documenti e alle integrazioni richieste dalla Commissione nel corso delle interlocuzioni avvenute nelle settimane scorse relative al progetto della nuova continuità. Rimaniamo adesso in attesa di un aggiornamento della riunione – in tempi brevissimi – per chiudere definitivamente la partita e dare operatività al progetto». È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Christian Solinas commentando l’esito dell’incontro tecnico tra la Commissione europea, il Governo e la Regione che si è ieri sera concluso a Roma nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All’incontro – avvenuto in videoconferenza con Bruxelles – erano presenti anche i rappresentanti del Ministero dei Trasporti e del Dipartimento delle Politiche Europee – Ufficio di coordinamento in materia degli aiuti di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri. «Attendiamo ora una risposta definitiva da Bruxelles per consentire al ministro l’adozione dei nuovi decreti e restituire certezze ai sardi e agli operatori su frequenze dei collegamenti, rotte e tariffe», ha concluso il presidente.

