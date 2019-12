Concerto di beneficenza al Teatro Civico

Il progetto S’Atobiada per la prima volta a Sassari in un evento per la comunità di Bimbo

Sassari. S’atobiada, l’incontro. Sarà veramente un’occasione di incontro quella che vedrà in scena l’Insieme Vocale Nova Euphonia domenica 29 dicembre alle ore 18,00 al Teatro Civico per lo spettacolo “S’Atobida – Musica per l’Africa”. Il coro sassarese, noto per essere una delle poche realtà polifoniche dedite principalmente alla musica da cinema e alle colonne sonore, si è caratterizzato nei suoi 8 anni di attività anche per il suo grande impegno nel sociale, tramite collaborazioni con enti e associazioni che hanno nella cura dell’essere umano in tutte le sue sfaccettature il loro obiettivo primario. È per questo motivo che il coro, con la direzione artistica del M° Nicola Vandenbroele, ha voluto offrire agli spettatori la possibilità di assistere ad una nuova tipologia di concerto di Natale, incentrato su quello che è il più puro significato delle festività natalizie: lo spirito di condivisione e di altruismo. Il concerto vedrà in scena infatti, oltre al coro e alla band del Nova Euphonia, anche le voci e le testimonianze dei ragazzi del progetto S’Atobiada – L’incontro, che per la prima volta raggiungeranno Sassari per raccontare la loro storia e i loro obbiettivi. Il progetto ha origine nel 2013 ed è finalizzato a contribuire allo sviluppo e alla salvaguardia di Bimbo, sobborgo di Bengui, capitale della Repubblica Centraficana. Bimbo è una comunità molto vasta, devastata da una guerra senza fine, dal profondo disagio economico e dalla scarsità di risorse. S’Atobiada, tramite l’attività dei volontari e le donazioni, è riuscita negli anni a contribuire al miglioramento della situazione disastrosa, accettando la difficilissima sfida di collaborare alla gestione dell’ospedale di Bimbo, rifornendolo di medicinali, costruendo un impianto fotovoltaico capace di sopperire alle necessità della comunità medica e combattendo la microcriminalità che assedia le poche risorse presenti nel territorio.

La serata verrà aperta dai volontari di S’Atobiada, che presenteranno il loro progetto e le loro finalità, e proseguirà con il concerto dell’Insieme Vocale Nova Euphonia diretto dal maestro Luca Sirigu, che accompagnerà lo spettatore nel mondo della musica da cinema tramite una selezione di brani tratti dalle colonne sonore dei più celebri film, dalla musica pop, rock, jazz e tradizionale, accompagnati dal pianoforte e dalla band dell’associazione. L’evento, patrocinato dal Comune di Sassari, andrà in scena domenica 29 dicembre alle 18 presso il Teatro Civico e parte dell’incasso sarà devoluto direttamente al progetto S’Atobiada. Per info e prenotazioni sarà possibile contattare il Nova Euphonia tramite il numero 388 735 4120 e la mail nova.euphonia@gmail.com.

