Comune di Sassari, pubblicato il Rapporto prezzi di febbraio 2022

In forte aumento beni e servizi energetici (+38.9 per cento). La rilevazione è stata svolta dall’Ufficio Statistica dell’Amministrazione comunale

Sassari. Sul sito www.comune.sassari.it è pubblicato il rapporto sulla rilevazione dei prezzi a livello comunale di febbraio 2022, svolta dall’Ufficio Statistica del Comune di Sassari per conto dell’Istat.

https://www.comune.sassari.it/it/documenti/documento/Andamento-dei-prezzi-al-consumo-nel-mese-di-febbraio-2022/

Seppure la rilevazione non colga gli aumenti riscontrati dopo l’invasione dell’Ucraina (ogni mese lo studio si chiude intorno al 20), si registra un notevole aumento dei prezzi per i beni e servizi energetici (+38.9 per cento rispetto a un anno fa) che spinge l’aumento della divisione delle spese per l’abitazione a +27.2 per cento, e per i trasporti a +10.7 per cento rispetto a marzo 2021.

Andamento dei prezzi al consumo nel mese di febbraio 2022: il pdf

Anche l’indice per i prezzi dei beni alimentari è aumentato in modo rilevante: +6.5 percento rispetto a un anno fa. Tali aumenti incidono soprattutto sulle famiglie a medio-basso reddito, perché i consumi per generi alimentari e le spese per la casa dei ceti medio-bassi hanno un forte peso sui bilanci familiari. L’indice generale vede un aumento dell’1.3 per cento rispetto a gennaio e del 6.5 per cento rispetto a dodici mesi fa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...