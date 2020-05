Comune di Sassari, Daniele Deiana lascia la Lega

Il consigliere ha aderito al gruppo misto di minoranza. Ginesu, capogruppo Lega: «Sono scelte personali che non riguardano la mia persona o il partito»

Sassari. Daniele Deiana ha lasciato il gruppo della Lega in Consiglio comunale. L’annuncio nel corso dell’ultima seduta dell’Assemblea Civica che si è tenuta giovedì scorso nella Sala Langiu del Comando della Polizia municipale. «Questa è forse la prima volta che mi vedete con un foglio in mano», ha detto Deiana, che ha letto un testo, tenendo la mascherina sulla bocca come prescritto in queste settimane di emergenza epidemiologica. «Questo è un momento delicato del mio percorso politico. L’emergenza che stiamo vivendo sta cambiando tutto il modo di vedere la nostra vita e il nostro modo di approcciarci nei confronti degli altri. In questo momento storico di grande difficoltà, con una situazione disperata, tutti abbiamo bisogno di impegnarci di più. Non è facile dare risposte a decine di persone. Sento allora il bisogno di abbandonare il gruppo della Lega. Vado nel misto e da lì guarderò ai bisogni della popolazione, senza essere di nessuna sigla. Sono pronto ad assumermi la mia responsabilità politica». Deiana fa adesso parte del gruppo misto di minoranza insieme al capogruppo e candidato sindaco nel 2019 per il centrodestra Mariolino Andria.

«La Lega andrà avanti con la sua linea nell’attività in Consiglio comunale e regionale», ha commentato Francesco Ginesu, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, sulla scelta di Daniele Deiana di abbandonare il partito di attuale maggioranza relativa a livello regionale e nazionale.

«Il mio collega ha deciso di lasciare il partito autosospendendosi, per poi comunicare qualche giorno dopo di voler lasciare anche il gruppo consiliare della Lega – prosegue Ginesu –. Non mi sento di esprimere commenti in quanto sono scelte personali che non riguardano la mia persona o il partito».

«Prendiamo atto di questa sua decisione e gli auguriamo un buon lavoro ovunque scelga di collocarsi in futuro – aggiunge –. La Lega continuerà la sua attività in Consiglio comunale attraverso la mia persona, seguendo la linea che fino ad oggi ha caratterizzato la nostra azione politica».

A Sassari resta così un solo consigliere comunale della Lega, ma il partito prosegue compatto nel portare avanti le idee con le quali si è presentato ai propri elettori ed orientato agli eventi futuri, è spiegato in una nota. «Difficilmente gli equilibri del Consiglio comunale cambieranno nei prossimi giorni, tanto meno a causa di questo fatto», conclude Ginesu.

