Completati i lavori di manutenzione al potabilizzatore del Bidighinzu

Conclusi in anticipo gli interventi di efficientamento dell’impianto che produce acqua potabile per diversi quartieri di Sassari

Sassari. Si sono conclusi in anticipo gli interventi di efficientamento programmati da Abbanoa nell’impianto di potabilizzazione di Bidighinzu dal quale dipende l’approvvigionamento idirco di delle zone della città di Sassari servite dal serbatoio di via Milano (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Monte Rosello Medio, Sassari 2, Monte Furru e Badde Pedrosa) e di diversi Comuni della provincia: Sorso, Sennori, Ittiri, Ploaghe, Nulvi, Thiesi e Uri.

I lavori programmati hanno riguardato le parti elettromeccaniche dell’impianto e la pulizia di una vasca di chiariflocculazione (sistema che consente di filtrare le impurità presenti nell’acqua grezza da trattare): grazie a questi interventi i centri serviti potranno fare affidamento su una maggiore quantità e qualità dell’acqua distribuita in rete. L’obiettivo era, infatti, affrontare il periodo estivo, quando i consumi sono maggiori, con maggiore efficienza.

Per eseguire gli interventi, nei giorni scorsi la produzione dell’impianto è stata ridotta di circa il 20 per cento. Di conseguenza era prevista una diminuzione della quantità di acqua potabile per i centri interessati dove sono state eseguite chiusure serali dell’erogazione necessarie ad accumulare le riserve nei serbatoi comunali e garantire il servizio durante la giornata. Lo stop era programmato fino a stasera, ma già da due giorni, grazie al completamento dei lavori in anticipo, la produzione è tornata a pieno regime. Di conseguenza anche l’erogazione è ripresa a essere garantita ventiquattro ore su ventiquattro.

Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

