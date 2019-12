“Come se non ci fosse un domani” il 5 gennaio a Porto Torres

Il film di Pino & gli Anticorpi nella sala Canu per una doppia proiezione gratuita, alle 16 e alle 18. Saranno presenti in sala anche i due cabarettisti

Porto Torres. Il nuovo film di Pino & gli Anticorpi, Come se non ci fosse un domani, verrà proiettato nella sala Filippo Canu. Il doppio spettacolo gratuito è stato inserito dall’Amministrazione comunale nella rassegna degli eventi del Natale a Porto Torres. Sarà presente in sala per un saluto al pubblico anche il duo comico composto da Michele e Stefano Manca. L’appuntamento è per domenica 5 gennaio: la prima proiezione è prevista alle ore 16, la seconda alle 18. L’ingresso è gratuito.

«Il film è uscito poche settimane fa e grazie alla collaborazione di Pino & gli Anticorpi – sottolinea l’assessora alla Cultura, Mara Rassu – abbiamo programmato questa doppia prima visione a Porto Torres. Sarà un regalo per i tanti fan dei due cabarettisti sassaresi legati per molti aspetti alla nostra città. Hanno mosso, infatti, i primi passi della loro brillante carriera proprio a Porto Torres, più di vent’anni fa, nei locali e nelle piazze. Inoltre, per il nuovo film hanno scelto numerose location del territorio, dall’isola dell’Asinara alla spiaggia di Balai, e hanno collaborato con diversi commercianti e associazioni. Questo evento è un modo per dimostrare l’affetto della città verso Pino & gli Anticorpi e per dare la possibilità di assistere alla proiezione a tutti coloro che, per diversi motivi, non hanno visto la pellicola al cinema». Il film è diretto da Igor Biddau e scritto da Nicola Alvau, Michele Manca e Stefano Manca. Come se non ci fosse un domani descrive uno spaccato contemporaneo della vita in Sardegna in chiave comica, la cui storia viene narrata dal punto di vista privilegiato di un’isola del Mediterraneo, che risulta centro del mondo durante i mesi estivi e periferia d’Europa per il resto dell’anno. I protagonisti dei vari episodi, spinti dalla mancanza di prospettive lavorative, affettive ed esistenziali saranno costretti a mettersi in gioco totalmente per cercare disperatamente di trovare un posto nella società; ciò li porterà a confrontarsi con situazioni sempre nuove e paradossali: tragiche per loro che le vivono, ma ridicole per quelli che le osservano. Il tutto in un crescendo di difficoltà che porterà all’inevitabile fallimento. «Siamo felici di approdare a Porto Torres proprio dopo il successo registrato in festival importanti quali il RIFF – Russia Italia Film Festival di Mosca e l’Asti Film Festival, e dopo aver concluso il primo breve tour oltre mare tra Toscana, Piemonte e Londra – sottolineano Stefano e Michele Manca che concludono – siamo molto affezionati al pubblico turritano perché è anche grazie al supporto e affetto della città di Porto Torres, specialmente agli inizi della nostra carriera, che oggi siamo arrivati fino a qui».

