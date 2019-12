Cisl, dal nord ovest parte la mobilitazione

Nel Consiglio generale del 19 dicembre a Sassari indicate priorità e strategie. Saranno coinvolte Cgil e Uil. L’intervista a Pier Luigi Ledda

Sassari. Sarà fissata nel mese di gennaio la mobilitazione del territorio. La Cisl Sassari non perde tempo e nel Consiglio generale riunito giovedì nella sala conferenze dell’Ersu indica priorità e strategie. Dal Nord Ovest parte così una piattaforma che verrà rivendicata anche a livello regionale. Sarà la Segreteria ad aprire un confronto tra le parti per definire un piano che sfocerà in una manifestazione e che coinvolgerà Cgil e Uil. Sono intervenuti il segretario territoriale Pier Luigi Ledda, il segretario regionale Gavino Carta e il segretario nazionale aggiunto, Luigi Sbarra.

