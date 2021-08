Ciogghitta d’oro 2021, vince Antonio Pintus

Si conferma ancora una volta Antonio Pintus. Già detentore di otto titoli, stavolta si è dovuto presentare da solo. Grande successo per l’evento

Sassari. Si è conclusa domenica 1 agosto con il consueto successo l’11ª edizione della Ciogghitta d’oro. Nella due giorni in piazza Monica Moretti si sono alternati sul ring allestito dall’Associazione Culturale Abbi’ alcuni dei migliori succhiatori di lumachine presenti nel territorio non solo sassaresi. A vincere quest’edizione è stato il campione in carica Antonio Pintus già detentore di otto titoli precedenti, che in passato partecipava in squadra col compagno ma che a causa delle prescrizioni anti covid, come gli altri agguerriti concorrenti, stavolta ha dovuto sostenere la gara individualmente. Pintus ha conquistato il titolo succhiando in un minuto e trenta secondi 48 lumachine. Al secondo posto Luigi Donadu con 31 lumachine, al terzo posto Roberta Gerano con 17 e al quarto Marco Ruiu con 13. A vincere il premio “Il Canino d’oro”, ideato dallo Studio Massaiu, per la prova a cronometro è stato uno dei vincitori della seconda edizione, Giuseppe Oldani, che ha succhiato 10 lumachine in 20 secondi.

La gara, ideata dal patron Lillo Carboni, è stata presentata dagli inossidabili Laura Calvia e Daniele Coni della compagnia teatrale BobòScianel, coadiuvati dalla Ciogghitta Band.

La manifestazione era inserita nel programma Salude e Trigu della Camera di Commercio di Sassari, che contribuisce ad arricchire il vasto panorama di eventi che si distinguono nel Nord Sardegna per la capacità di diffondere e tutelare le tradizioni che rendono vario e ricco il nostro territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...