Champions League, la Dinamo batte i lituani del BC Lietkabelis 79-78

I biancoverdi riescono a recuperare negli ultimi minuti ma inaspettatamente si fanno sorpassare. A soli 3” dalla fine è però Pierre ai liberi a chiudere la gara

Sassari. Al PalaSerradimigni ritorna la Champions League e la Dinamo riesce a strappare la vittoria ai lituani del Bc Lietkabelis negli ultimissimi secondi. Grazie a un monumentale Pierre, che con 24 punti e 12 rimbalzi, ha tenuto in piedi da solo la squadra, i biancoverdi si impongono per un punto, 79 a 78. Nel primo tempo la gara pè un testa a testa, con Sakic che non sbaglia e la Dinamo che da tre piazza solo un tiro di Spissu. Nel secondo tempo gli ospiti si portano avanti e sembrano avere in pugno la partita. Dopo aver toccato il -7 Pierre, sempre lui, sblocca i giganti con 5 punti. Anche Jerrells, fino a quel punto evanescente, e Sorokas si uniscono alla causa, i lituani provano a ricacciare il Banco indietro ma la coppia Evans-McLean riporta la parità. Il canestro a fil di sirena di McLean dice 57 pari al 30’. Ci siamo, il Banco è nuovamente in gara e si prosegue fino a 3’30”, quanto la tripla di Jerrells riporta i giganti davanti. Anche Gentile punisce la difesa lituana dai 6,75 (73-68). Bilan allunga il break biancoverde di 10-0. Lekunas interrompe il parziale sassarese, ma Bilan firma il decimo punto personale. Quando inizia l’ultimo giro di cronometro il tabellone dice 77-72: il fallo sanzionato a Jerrells manda Lekunas in lunetta per 3 liberi. Il lituano non riporta gli ospiti a un solo possesso di distanza con 31”. Persa sanguinosa del Banco, la tripla di Lipkevicius con 5’’ sul cronometro dice sorpasso Lietkabelis. Pierre si prende il fallo di Lipkevicius: il numero 21 non trema e firma il controsorpasso isolano. Con poco meno di 3” la preghiera degli ospiti non arriva al ferro: vittoria sassarese.

«Faccio i complimenti al Lietkabelis e a coach Canak», ha detto coach Pozzecco al termine della gara. «Hanno giocato una partita tostissima con una pallacanestro fisica ma pulita e potevano tranquillamente vincerla. Sono contento per noi perché oggi siamo usciti dalle difficoltà giocando di squadra poi il talento individuale ci ha permesso di fare canestri importanti prima con Gentile, poi con Jerrells e Pierre. Abbiamo fatto uno step importante, di fiducia, ci siamo passati la palla; la sconfitta con Trieste ci aveva tolto punti di riferimento e si è visto nel primo tempo. Sono felice per la grande reazione, soprattutto per la prestazione di Dyshawn Pierre perché oggi ha giocato una partita clamorosa».

Dinamo Banco di Sardegna 79 – BC Lietkabelis 78

Parziali: 21-21; 18-17; 18-19; 22-21.

Progressivi: 21-21; 39-38; 57-57; 79-78.

Dinamo Banco di Sardegna. Spissu 5, McLean 4, Bilan 10, Bucarelli, Devecchi, Sorokas 5, Evans 14, Magro, Pierre 24, Gentile 5, Vitali 3, Jerrells 9. All. Gianmarco Pozzecco.

BC Lietkabelis. Brown 10, Olujobi 6, Sakic 17, Sinovec 3, Lekunas 5, Lipkevicius 11, Maldunas 8, Sajus 9, Normantas 2, Dimsa 7. All. Nenad Canak.

