Champions, la Dinamo cade negli ultimi minuti (anche grazie agli arbitri)

Finisce 92-86 alla Brose Arena di Bamberg. Con la quarta sconfitta in quattro gare addio ad ogni possibilità di qualificazione alla Final Eight di BCL

Bamberg (Baviera). Bamberg si aggiudica il match delle eliminate in volata. Finisce infatti 92-86 alla Brose Arena la gara che poteva tenere in vita l’ultima speranza per la Dinamo di passare il turno. Ieri sera in terra bavarese il recupero del game3 contro l’ex Michele Vitali ha mostrato una squadra alle corde negli ultimi minuti, ancora senza il trio Spissu-Katic-Re reduce dalla positività al Covid-19 e Kruslin a riposo precauzionalmente. Fatali gli ultimi 180 secondi, con i padroni di casa passati avanti dopo un recupero che sembrava arduo e anche grazie a un paio di errori arbitrali. Il Banco con la quarta sconfitta in quattro gare dice invece addio alla Final Eight. Passano il turno con due partite di anticipo Saragozza e Nymburk. Le due gare del PalaSerradimigni del 6 e 8 aprile contro Nymburk e Bamberg serviranno agli uomini di coach Pozzecco per ritrovare la forma dopo il lungo stop.

Ecco il commento a caldo ieri sera di coach Gianmarco Pozzecco. «Complimenti a Bamberg che ha meritato ma anche noi avremmo meritato di vincere: gli arbitri devono essere professionali come lo siamo noi. Stanotte sicuramente non dormirò, sono convinto che per poter avere una buona competizione tutti i componenti devono essere al top. Abbiamo giocato una grande partita, i miei ragazzi hanno dato tutto, più di tutto, meritavano almeno di giocare e perdere con merito non per qualche episodio che ci ha messo in difficoltà. Non è la prima volta. Ho grande rispetto per gli arbitri ma per poter avere una competizione migliore bisogna alzare il livello di tutti. Mi piace la Basketball Champions League, è una buona competizione, noi eravamo già in difficoltà per tante ragioni non voglio dare la colpa all’arbitraggio ma questa è un suggerimento per crescere come movimento. Congratulazioni a Bamberg perché ha disputato un’ottima partita».

Brose Bamberg – Dinamo Banco di Sardegna 92-86

Parziali: 15-28, 22-20, 25-19, 27-19

Progressivi: 15-28, 37-48, 65-67, 92-86

Brose Bamberg: Lockhart 12, Ruoff, Fieler 7, Hall 16, Ogbe 2, Thompson 8, Vitali, 17 Hundt, Sengfelder 9, Kravish 15, Bacoul ne, Larson 6. All. Roijakkers

Assist: Fieler e Hundt 4 – Rimbalzi: Kravish 8

Dinamo Banco di Sardegna: Sanna ne, Bilan 20, Treier 8, Chessa 5, Kruslin ne, Happ 10, Martis ne, Burnell 15, Bendzius 15, Gandini, Gentile 13. All. Pozzecco

Assist: Bendzius 4- Rimbalzi: Burnell 6

Mi piace: Mi piace Caricamento...