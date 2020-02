Cgil, Cisl e Uil: il territorio pronto alla mobilitazione

Predisposto un documento articolato in 17 punti. “Costruiamo il futuro” è la piattaforma di rivendicazione. Verso la convocazione dello sciopero generale

Sassari. Le priorità sono chiare: chimica verde, energia, trasporti e sanità. Attorno a questi temi si gioca il futuro del nord ovest della Sardegna. Lo hanno ribadito i sindacati Cgil, Cisl e Uil in una conferenza stampa convocata nella sede della Cisl in IV novembre. Sono intervenuti i segretari generali territoriali Pier Luigi Ledda (Cisl), Francesca Nurra (Cgil) e Giuseppe Maccioccu (Uil). Nei prossimi giorni prenderà il via una serie di iniziative, che vedranno, a differenza di quanto avvenuto nel 2016 quando fu convocato l’ultimo sciopero generale, la partecipazione anche delle associazioni datoriali. Adesso la prospettiva è diversa, in peggio purtroppo. Saranno coinvolti anche gli amministratori locali: è infatti probabile la convocazione di una assemblea dei sindaci.

Durante l’incontro con la stampa è stata illustrata la piattaforma di rivendicazione “Costruiamo il futuro”. Si tratta di un documento articolato in 17 punti, con il quale le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil intendono rivolgere un appello a tutte le forze sociali e istituzionali. Il sindacato, unitariamente, ritiene sia arrivato il momento di rivendicare a gran voce nei confronti del governo regionale e del governo centrale il lavoro, la lotta alla povertà e lo sviluppo complessivo del territorio. Le azioni da realizzare saranno messe a punto nel dettaglio durante l’attivo unitario dei quadri e dei delegati che si terrà a fine di febbraio. Un momento centrale a sostegno del percorso nel quale verranno delineati obiettivi, tempi e modalità. Il programma prevede l’organizzazione di assemblee nel territorio coinvolgendo tutti i lavoratori e i pensionati, ma anche attraverso incontri con le organizzazioni datoriali e le istituzioni con l’obiettivo di condividere la piattaforma e il percorso, che potrebbe sfociare in uno sciopero generale.

Gli eventi. Alcune date sono già fissate. Il 18 febbraio è in programma un vertice con le segreterie regionali. Il giorno successivo, alla Camera di Commercio, è previsto un incontro con le associazioni datoriali. Il 27 infine si riuniranno i quadri dei tre sindacati.

Le interviste ai tre segretari generali territoriali

