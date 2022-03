Certificati in azienda, operativo un nuovo servizio alla Camera di Commercio

Si chiama “Stampa in azienda”. Sarà possibile stampare, presso la propria sede, il certificato di origine attraverso l’invio di una richiesta telematica

Sassari. I certificati di origine sono i documenti rilasciati dalle Camere di Commercio per attestare l’origine dei prodotti esportati in paesi stranieri. In breve, si tratta di un certificato che attesta il luogo in cui i beni sono stati prodotti, estratti o fabbricati ed anche la località in cui è stata effettuata l’ultima trasformazione che modifichi la forma o l’uso del bene stesso ed è richiesto dal cliente estero per lo sdoganamento delle merci o per negoziare una lettera di credito. Il certificato può essere richiesto da imprese, spedizionieri doganali o rappresentanti fiscali incaricati dall’esportatore presso la Camera di commercio della circoscrizione territoriale competente.

Per venire incontro alle esigenze delle imprese è nato “Stampa in Azienda” un nuovo servizio della Camera di Commercio di Sassari che permette di stampare, presso la propria sede, il certificato di origine, attraverso l’invio di una richiesta telematica.

La Camera di Commercio di Sassari, in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, ha reso operativa questa funzione, per tutte le imprese esportatrici che già utilizzano i servizi camerali dedicati al commercio estero ma anche a tutte quelle che ne faranno richiesta.

La “Stampa in Azienda” dei Certificati di Origine consente all’impresa di stampare direttamente nella propria sede il certificato di origine cartaceo inviando, alla Camera di commercio competente, la richiesta online.

Attraverso l’applicativo Cert’O, a seguito di verifica della pratica ed in caso di esito positivo, sarà inviato il certificato di origine in formato pdf con il timbro della Camera di Commercio contenente la firma scansionata del funzionario responsabile. L’impresa, così, potrà provvedere alla stampa del documento senza avere più necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli camerali. Il certificato di origine deve essere richiesto, con firma digitale, solo in modalità telematica attraverso la piattaforma Cert’O.

L’attivazione è gratuita. Sarà possibile aderire al servizio compilando il modulo che si potra trovare su www.ss.camcom.it.

Mi piace: Mi piace Caricamento...