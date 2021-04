Centro vaccinale Promocamera, per gli over 80 quattro numeri telefonici

È possibile chiamare 366/8106113, 366/8195868, 366/8196377 o 366/8195578 per prenotare l’appuntamento

Sassari. Si avvia verso la fase conclusiva l’attività di somministrazione della prima dose del vaccino anti Covid-19 verso i cittadini con più di 80 anni residenti a Sassari e nei comuni del Distretto. Per evitare qualsiasi ritardo, la Direzione della Assl Sassari mette a disposizione dei cittadini con più di 80 anni residenti nel Comune di Sassari e nei comuni del Distretto, che a oggi non avessero ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19, i seguenti numeri di telefono: 366/8106113; 366/8195868; 366/8196377; 366/8195578.

Gli utenti che fanno parte di questa specifica categoria, o i loro familiari, possono contattare questi numeri telefonici, dal lunedì alla domenica (escluso il giorno di Pasqua) dalle 10 alle 17, per prenotare l’appuntamento.

A tutte le persone che non fanno parte di questa specifica categoria, si chiede cortesemente di non telefonare per non ostacolare le attività vaccinali.

Si ricorda inoltre che con l’apertura del nuovo centro vaccinale, le somministrazioni delle seconde dosi avverranno negli spazi della Promocamera.

Persone fragili. Secondo le indicazioni del decreto ministeriale, la Assl Sassari ha chiesto formalmente ai medici di medicina generale di indicare, con apposita e-mail, i nominativi dei loro assistiti altamente vulnerabili per i quali è fortemente consigliata la vaccinazione anti Covid-19 per la tutela del loro stato di salute.

Una volta ricevute tali indicazioni da parte dei medici di famiglia, sarà cura della Assl Sassari contattare telefonicamente gli assistiti per somministrare loro la prima dose del vaccino anti Covid-19 presso i centri di vaccinazione allestiti nel territorio o, ove necessario, presso il domicilio.

Nella stessa nota è specificato che, parallelamente, anche i medici di medicina generale possono convocare i propri pazienti e assistiti fragili nelle postazioni messe a loro disposizione presso i centri vaccinali territoriali.

