Castelsardo, parte il rifacimento della numerazione civica

Riguarderà tutte le unità immobiliari con ingresso indipendente, che hanno accesso diretto dalla pubblica area di circolazione

Castelsardo. È iniziato a Castelsardo il servizio di rilevazione della numerazione civica esterna delle abitazioni.

La nuova numerazione riguarderà tutte le unità immobiliari con ingresso indipendente, come abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori e garage, che hanno accesso diretto dalla pubblica area di circolazione.

«L’intervento, indispensabile per un corretta controllo del territorio – ha dichiarato il sindaco Antonio Maria Capula – permetterà di non avere più alcuna strada senza nome: verranno infatti censite e successivamente denominate, pure tutte le strade che si trovano in ambito rurale, nelle nuove e vecchie lottizzazioni ed urbanizzazioni, etc».

L’etichettatura, fanno sapere dal comune, non causerà «imbrattamento alle pareti e nel caso di reiterata assenza degli inquilini/proprietari i tecnici lasceranno un apposito modello di “Richiesta Dati” nella cassetta postale che potrà essere consegnato o a brevi mano presso l’Ufficio Anagrafe del Comune, o a mezzo mail o posta».

A.C.

Mi piace: Mi piace Caricamento...