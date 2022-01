Campus: Sassari Civica sta all’opposizione

Palopoli chiede in Consiglio al presidente Murru qual sia la collocazione del gruppo. Il sindaco chiarisce una volta per tutte che non fa parte della maggioranza

Sassari. Il gruppo consiliare di Sassari Civica non fa parte della maggioranza. Il sindaco Nanni Campus chiarisce una volta per tutte quale deve essere considerata la collocazione dei consiglieri che fanno riferimento alla lista che nel 2019 sostenne la candidatura dell’attuale primo cittadino. Giovedì pomeriggio in Consiglio comunale è stato il capogruppo di Sassari Civica Peppino Palopoli, in apertura di seduta, a rivolgere una richiesta al presidente dell’Assemblea Maurilio Murru. «A volte non riesco a capacitarmi del fatto che la nostra lista viene portata da una parte all’altra, dalla maggioranza alla minoranza. Chiedo a lei nuovamente, dopo che le ho già rivolto l’interrogativo, e adesso che sono presenti la giunta e i consiglieri di maggioranza: qual è la collocazione della nostra lista», ha chiesto Palopoli. Fanno parte del gruppo di Sassari Civica anche i consiglieri Marco Manca, Massimo Rizzu e Pietro Demurtas.

«A parte il fatto che ogni consigliere deve sapere dove è collocato, tecnicamente il gruppo di Sassari Civica rientra in maggioranza», ha risposto il presidente Murru. Ma è stato subito dopo il sindaco Nanni Campus a spiegare che «è indubbio che le norme del Testo unico indicano che fanno parte della maggioranza tutte le liste che hanno sottoscritto le liste del candidato sindaco che poi è stato eletto. È altrettanta indubbia la libertà sia del sindaco sia dei componenti delle altre liste che fanno parte di quell’aggregazione che abbiamo definito e che continuiamo a definire “Civica” di considerare parte integrante quelli che a quel progetto rimangono fedeli. Come ho detto più volte anche in questa aula, il mantenimento della mia carica di sindaco e della maggioranza che deve sostenere con atti e con voti nella prosecuzione del mandato, non conto e noi non contiamo come Giunta a seguito di incontri plurimi fatti con tutti i componenti della maggioranza i voti di chi si riconosce all’interno della lista Sassari Civica».

A breve però bisognerà rinnovare le presidenze delle commissioni permanenti giunte alla scadenza naturale di metà mandato. Le vicepresidenze per statuto spettano infatti all’opposizione. «Capisco che si porrà un problema. Spetterà però ai singoli consiglieri o ai componenti in toto iscritti al gruppo Sassari Civica dichiarare in aula la loro appartenenza. Possono allora continuare a dire che fanno parte della maggioranza. Ma de facto non ci sono, perché noi contiamo né vogliamo contare su quei voti. Se volete uscire dal limbo, dovete insomma chiarire voi se fate della maggioranza. Per noi la vostra posizione è dall’altra parte, all’opposizione».

